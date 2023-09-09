Один среди вещей: брат актера Евгения Панферова таинственно погиб в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Мертвое тело 27-летнего родственника нашли в запертой квартире. В чем дело?

В правоохранительные органы обратился актер театра Московский открытый студенческий театр (МОСТ) Евгений Панферов, пишет ИА «Регнум».

По словам деятеля искусства, ему позвонили из управляющей компании дома, где проживал его 27-летний брат Сергей, и попросили проведать его. Работники компании объяснили, что соседи долгое время не видели юношу и дверь в квартиру молодой человек не открывает.

Вместе с 62-летним отцом актер поехал в квартиру, где проживал брат. Дверь оказалась заперта изнутри, чтобы попасть в нее, пришлось вскрыть окно.

Среди разбросанных вещей было обнаружено тело 27-летнего мужчины. Его смерть наступила около семи дней назад. Как рассказали родственники, мужчина вел здоровый образ жизни, не пил и не употреблял наркотики. Смерть в таком раннем возрасте кажется странной. Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку и медицинское освидетельствование.

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