Певица Валерия снялась в купальнике на отдыхе в Дубае: «Жизнь полна сюрпризов»
Певица Валерия снялась в купальнике на отдыхе в Дубае
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Поклонники исполнительницы восхитились ее фигурой.
Известная певица Валерия показала себя в купальнике во время отдыха в Дубае. Снимки 55-летняя звезда выложила в соцсетях. Об этом пишет издание Газета.ру.
На кадрах Валерия запечатлена в белоснежном халате чуть ниже колен. На голове блондинки — бежевая шляпка.
«Жизнь полна сюрпризов — на два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве», — рассказала Валерия.
Поклонники выразили восхищение фигурой певицы и отметили, что многие девушки могут ей позавидовать.
«Ого, огонь»;
«Вы в прекрасной форме», — написали поклонники звезды.
Валерия прежде признавалась, что много времени уделяет тренировкам, занимается йогой, а также следит за питанием.
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