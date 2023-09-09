ВС РФ предотвратили попытки диверсантов ВСУ форсировать Днепр

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

За неделю были уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп.

В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю на херсонском направлении основные силы ВС РФ были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, российские военные вели операцию по недопущению высадки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы.

В ходе выполнения боевых задач была предотвращена попытка десанта противника высадится в районе острова Тендровская коса. Более того, за неделю уничтожены пять украинских диверсионно-разведывательных групп. На данном направлении были уничтожены до 355-ти украинских военнослужащих ВСУ, танк, 32 автомобиля, а также двенадцать орудий полевой артиллерии.

Армия России проводит специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР попросили Москву оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. С тех пор страны Запада снабжают Незалежную вооружением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму корабли Черноморского флота за неделю ликвидировали три катера ВСУ.