В Крыму корабли Черноморского флота за неделю ликвидировали три катера ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Также самолетами Морской авиации были ликвидированы до 50-ти боевиков.

За последнюю неделю кораблями Черноморского флота в ходе нанесения боевой службы в южной части Керченского пролива были обнаружены и ликвидированы три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, самолетами Морской авиации в акватории Черного моря западнее полуострова Крым были поражены и уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ), их общая численность составила до 50-ти боевиков.

Россия продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Пойти на мирное урегулирование отношений власти Киева отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что за неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ.