На саммите G20 выработали компромиссные формулировки по Украине

Фото: Reuters / AMIT DAVE

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Дипломаты нашли способ преодолеть разногласия между Москвой и рядом западных стран.

Дипломаты стран-участниц «Большой двадцатки» на саммите в Индии выработали и согласовали компромиссные формулировки по конфликту на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Саммит с участием 20 политических лидеров стартовал в минувшую пятницу и ознаменовался включением Африканского союза в список постоянных представителей объединения. Ключевым вопросом стал украинский конфликт. Сторонам удалось урегулировать свои взгляды на происходящее в соседней стране. Полученные итоги очень похожи на те, что согласованы на прошлом саммите.

В официальном сообщении подчеркивается, что странам «Большой двадцатки» еще предстоит утвердить окончательные формулировки.

Интерпретация итогов первого дня слушаний в мировой прессе вызвала вопросы у официального представителя МИД Марии Захаровой. В Telegram-канале дипломат подчеркнула, что сообщения некоторых газет с мировым именем не имеют ценности и сопоставимы с информационным мусором.

В своем сообщении Захарова подчеркнула: временно утвержденные формулировки могут быть скорректированы в любой момент. Более того: у таких ситуаций уже имеются соответствующие подтверждения.

«Все, кто хоть что-то смыслит в работе над такими документами, понимают, что согласованным является текст, только официально опубликованный. До этого может быть все, что угодно. Можно комментировать ход переговоров. Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», — вынесла профессилнальную оценку она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Африканский союз станет постоянным членом G20.