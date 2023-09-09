Сыграл капитана Немо в «Таинственном острове»: скончался актер Джон Кэйрни

Фото: Кадр из к/ф «Ночная засада», реж. Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер, 1957 г.

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Шотландскому актеру было 93 года.

Ушел из жизни шотландский актер, звезда фильма «Таинственный остров» по роману Жюля Верна Джон Карни, передает STV News со ссылкой на подтверждение от семьи. Исполнителю роли капитана Немо было 93 года.

Родившийся в Глазго артист получил бешеную популярность в 1954-м: роль «первого парня на деревне» в телевизионной комедии «Стук», подарила ему бешеную популярность. Широкой публике, впрочем, Карни стал известен именно благодаря работе в экранизации книги.

По информации родственников, Карни «мирно ушел из жизни в собственной постели». Однако что стало причиной смерти, в прессе не сообщили.

В послужном списке шотландца более 80 ролей. Среди них: «Кошмарный человек», «Белый клык», «Ясон и аргонавты». Главным своим достижением Карни называл работу в театре: как и в кино, артист был очень востребован постановщиками и сценаристами культурного учреждения.

Счастье в личной жизни Карни нашел не сразу. Почти двадцать лет Карни жил со своей второй женой Аланной в Новой Зеландии, но после вернулся на родину. Первый брак актер успешным не считал.

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