Киркоров, Басков, Лепс: сколько зарабатывают артисты в осенне-зимний сезон

Лепс и Киркоров получают до 10 миллионов рублей за выступление

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Гонорар у того или иного исполнителя всегда разный. Но это зависит не только от степени популярности, но и от времени года.

Продюсер Илья Саглиани перечислил самых востребованных артистов на росссийской сцене, гонорар которых исчисляется в размере от двух миллионов рублей. Об этом он рассказал в беседе с KP.RU.

Саглиани объяснил, что в сентябре открывается сезон вечеринок и частных мероприятий. По этой причине заработки музыкантов повышаются в этот период времени.

«Как и прежде, традиционно и стабильно тройка самых востребованных на данных мероприятиях звезд — Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Николай Басков. Гонорар самых востребованных музыкантов от семи до десяти миллионов рублей за выступление на частном мероприятии. Популярные и востребованные звезды, группы получают в среднем пять миллионов рублей», — рассказал продюсер.

По словам Саглиани, здесь речь идет о случаях, когда не учитывается наценка в размере 20% — 50%.

Артист Николай Басков, репер Баста и группа «Руки Вверх!» получают за выступление от трех до пяти миллионов рублей. Равно как и певица Полина Гагарина.

Такие исполнители, как Джони, Владимир Пресняков, Любовь Успенская, Дима Билан и некоторые другие артисты зарабатывают в сезон чуть меньше — от двух до 3,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ярушин из «Универа» резко осадил Самбурскую.