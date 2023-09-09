«Вообще в шоке»: треш-блогер Хилми раскрыл свою версию скандала в Петербурге

Фото, видео: Telegram / ХИЛМИ / hilmi_forks1; 5-tv.ru

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Герой истории и сам все еще не понимает, за что пробыл в СИЗО 12 суток.

Треш-блогер Хилми Форкс, неоднократно становившийся героем скандалов, вновь оказался в отделе полиции. В этот раз автора запрещенного контента, а также драк и оскорбительных стихов задержали на 48 часов в Петербурге, сообщил журналистам его адвокат Константин Ерохин.

По предварительной и официально не подтвержденной информации, Форкса обвиняют в провокационных заявлениях, получивших популярность у несовершеннолетних. Также скандально известному блогеру могут предъявить обвинения в пропаганде ЛГБТ.

В распоряжении 5-tv.ru оказалась запись общения блогера с адвокатом, в которой он рассказал, как все было на самом деле. По словам Хилми, в тот вечер он и представить не мог, что случайная встреча на улице с кем-то из поклонниц обернется для него задержанием. Полицейским Форкс рассказал, что во время прогулки по центру культурной столицы встретил фанаток, которые попросили с ним сфотографироваться.

«Меня узнали, я поздоровался. Они начали спрашивать: „А что ты здесь делаешь, это невозможно“. Мы пофоткались, поснимали кружки. Это было где-то минуту. Потом я сказал, что спешу, занят и уехал», — вспомнил он.

Спустя несколько часов после той встречи на улице к Хилми и его избраннице подошли полицейские. Тогда-то блогер и узнал, что мать одного из подростков, которые подошли к нему в тот вечер, написала заявление с просьбой проверить шоумена.

«Мне сказали, мол, пройдемте. Я спросил: „А что, собственно, вообще случилось?“. Мне сказали, мол, объяснись, что ты ни при чем, мы тебя отпустим. Показали на женщину-автора заявления. Я подошел к ней и услышал: „Ты к моей дочке больше не приближайся“. Я ответил, что впервые ее вижу. И тогда она показала фото то самое с фанатками, заявив, что я якобы ее дочку подбивал на смену пола. Но такого не было! Я вообще в шоке, такое со мной в первый раз, что со мной сфоткались, а потом протокол!» — заявил он.

Сейчас правоохранительные органы проводят административную проверку.

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