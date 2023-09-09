Татьяна Анциферова сообщила о гибели падчерицы в Харькове

Фото: Машков Юрий / ТАСС

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Татьяна переживает, что не смогла проводить сестру сына в последний путь.

Певица Татьяна Анциферова заявила о гибели своей падчерицы Луизы в Харькове. В сентябре женщине должно было исполниться 60 лет. Об этом звезда рассказала в беседе с МК.

По словам Анциферовой, с почившей они состояли в очень хороших отношениях и постоянно поддерживали связь. Падчерица должна была приехать к певице из Харькова в Москву, но у судьбы были другие планы. Впервые за это время Татьяна собрала волю в кулак и решила рассказать о произошедшей трагедии.

«Да, моя падчерица погибла в Харькове. <…> Она — сестра моего сына, дочка моего мужа, которого уже нет в живых. Луиза собиралась ко мне приехать в Москву, чтобы со мной жить. И вот она погибла. Это случилось 10 февраля», — раскрыла сокровенную информацию журналистам певица.

Луиза была родной сестрой сына Анциферовой и дочерью ее супруга — композитора Владимира Белоусова, которого звезда считает главным мужчиной своей жизни.

Татьяна рассказала, что находится в сильнейшем потрясении и до сих пор не может оправится от внезапной смерти Луизы. Исполнительница крайне расстроена тем, что не смогла проводить падчерицу в последний путь.

«Естественно, никто никуда не ездил и никого не хоронил. Мне очень тяжело и очень сложно говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание. Дополнительная и очень большая нагрузка и по здоровью, и во всему. На Украине мои самые близкие родственники живут. Там все мои предки похоронены. Для меня эта тема очень чувствительна», — подчеркнула Анциферова.

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