Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Гражданские хотят получить определенные гарантии от военных из РФ.

Некоторые украинцы согласны на мир с Россией при условии, что она даст доказанные гарантии безопасности. Об этом заявил американский эксперт по международной политике Фарид Закария в статье для The Washington Post.

По словам Закарии, никто из граждан страны, с кем ему довелось пообщаться лично, (хотя число и род деятельности опрошенных публицист не уточнил) не хочет прекращения боевых действий. По их мнению, ВСУ должна идти до конца, защищая целостность своей страны. Однако часть опрошенных уточняет, что надеются на примирения, но на нереалистичных условиях — если Россия не будет настаивать на независимости Крыма и Донбасса.

«Некоторые говорят, что возможно представить прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность российской власти над частями Донбасса и Крыма, в обмен на реальные гарантии безопасности», — подчеркнул Закария.

Более радикально настроены те украинцы, кто успел поучаствовать в боевых действиях лично и собственными глазами видел все происходящее на фронте, подчеркнул Закария.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Урегулировать конфликт путем дипломатии украинские власти не захотели, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В ответ на это США, страны ЕС и НАТО фактически объявили России войну, представив ее миротворческую миссию как «вторжение».

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ на основании референдумов, которые прошли легитимно и полностью отразили мнение жителей регионов, так же как и Крым, жители которого приняли решение войти в состав России в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США назвали способ завершить конфликт на Украине.