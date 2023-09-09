Российские Т-80БВ и Су-25 уничтожают технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Каждый день российских военных — это выполнение сложных боевых задач.

Минобороны РФ продолжает ежедневно информировать о ходе спецоперации. Каждый день публикуются видео работы российских военных на передовой. Лучшие из них — в подборке 5-tv.ru.

Боевая работа экипажей танков Т-80БВ ЗВО на купянском направлении заключается в огневой поддержке мотострелковых подразделений, что обеспечивает наступление российских войск.

Огонь танкисты корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания. Экипажи танков Т-80БВ уничтожают артиллерию и боевую бронированную технику, в том числе и иностранного производства, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ.

А экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские военные отразили 12 атак ВСУ на донецком направлении.