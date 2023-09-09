Фото: www.globallookpress.com / Dirk Waem Belga News Agency

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Военный эксперт усомнился в провозглашаемом патриотизме уставших от войны украинцев.

Уехавших за рубеж украинцев, в частности мужчин, скрывающихся от мобилизации, становится все больше, и это число имеет значение, полагает полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер. В интервью Die Welt эксперт отметил, что выдворить уклонистов из Евросоюза, а там их уже около 600 тысяч, да еще и отправить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с правовой точки зрения «будет не так-то просто».

Ведущая спросила Рихтера, насколько опасно публичное возмущение ситуацией, которое допускает на регулярной основе глава киевского режима Владимир Зеленский. Можно ли сетование президента назвать тревожным сигналом, поинтересовалась она.

«Да, конечно, это тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом… Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти», — сказал офицер.

По мнению Рихтера, громкие заявления из Киева направлены в первую очередь на слушателей с Запада, а только потом они выполняют запугивающую функцию н6а своей территории. Власти Украины в ходе демонстрации проблем с личным составом пытаются надавить на партнеров. Как отметил эксперт, Зеленский «за закрытыми дверями» намекал, что выдача (то есть экстрадиция) сотен тысяч бежавших из страны компенсировала бы «кадровую слабость» ВСУ.

«И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине. И это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий», — заключил Рихтер

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред России в ООН Василий Небензя выступил на заседании ООН и рассказал о «могилизации» украинцев из-за киевского режима. Он подчеркнул — с каждым днем все больше украинцев понимают, что угроза исходит не от России, а от их президента Владимира Зеленского.