Фото: © РИА Новости / Михаил Голенков

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Торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на «масштабные санкции».

Российская Федерация успешно выдержала санкционное давление западных стран и активно возвращается в мировую торговлю, что вызвало большое разочарование у экспертов из Германии. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики.

Активность нашей страны на торговых рынках сильно активизировалась в августе, несмотря на западные санкции. Грузооборот российских портовых городов (Новороссийск, Санкт-Петербург и Владивосток) практически достиг своего максимума с начала специальной военной операции (СВО).

«Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — жалуются ученые из Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что крупнейший банк Европы HSBC решил отказаться от работы с Россией.