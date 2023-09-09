Актер сериала «Эпидемия» Эльдар Калимулин признался, что чуть не сжег новый дом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

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Артист и его супруга строили дом в течение семи лет, потратили большие деньги и едва не потеряли в одно мгновение.

Актер Эльдар Калимулин, известный по роли аутиста Миши в сериале «Эпидемия», вместе с супругой Татьяной переехал в новый дом, о чем с воодушевлением сообщил корреспонденту МК. Но не таким благостным и безоблачным оказался опыт создания семейного гнездышка. Пара и их пятилетний сын обживаются, все еще с содроганием вспоминая трудности, которые пришлось преодолеть.

«Мы строили его семь лет, очень сильно вышли за пределы бюджета без понимания того, что нам нужно и как нам нужно. У нас случились всевозможные протечки и в системе водоснабжения, и в системе отопления. У нас даже был пожар еще до того, как мы все доделали», — поделился Калимулин.

По словам артиста, произошла перегрузка во время работы удлинителя. К счастью, обошлось без травм и больших материальных потерь. Только окно лопнуло. Как отметил глава семейства, на руку сыграла забывчивость — он не отключил воду. Когда пришел на кухню, все уже было в дыму и огне.

«Хорошо, что мы не отключили воду, хотя как раз собрались это сделать. На кухне стояла глубокая невымытая тарелка, мы ею все и потушили», — вспоминал актер.

Пришлось Эльдару Калимулину и новые профессии осваивать во время подготовки к переезду. Одна из них — ландшафтный дизайнер. Участок для строительства он выбрал с уклоном, причем внушительным — два метра. Так что стелить газон оказалось очень трудно. Зато теперь, когда мучения с благоустройством придомовой территории позади, артист чувствует себя настоящим экспертом.

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