The Hill: Клинтон отчитали в Белом доме за просьбу к Зеленскому в 2021 году

Фото: www.globallookpress.com / David Zorrakino

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Подробности инцидента описал в своей книге известный политический обозреватель Франклин Фоэр.

В 2021 году бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон отчитали в Белом доме за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просила помощи с эвакуацией афганок, был нужен самолет. Об этом в своей книге «Последний политик» написал известный обозреватель Франклин Фоэр. По его данным, у Клинтон был список женщин, которые могли пострадать от рук талибов* после вывода американских войск из Афганистана.

Отмечается, что экс-госсекретарь позвонила эмиру Катара с предложением сопроводить автобусы с женщинами через КПП, а еще поговорила с советником Зеленского, от которого хотела получить воздушное судно для перевозки.

«Клинтон позвонила советнику… Зеленского и спросила, может ли она посадить беженцев на военно-транспортный самолет, направляющийся в Киев. Из-за ее попыток она получила выговор», — цитирует Фоэра издание The Hill.

Несмотря на упрек со стороны советника президента США Джейка Салливана Хиллари Клинтон заявила — если бы Белый дом обо всем договаривался, ей бы не пришлось звонить украинским властям. Но потом смягчилась и добавила, что впредь будет согласовывать свои действия администрацией Вашингтона. Хитрила. К тому моменту она уже успела дозвониться до премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьером Албании Эди Рамой.

Клинтон предрекла «конец Украины» в случае победы Трампа на выборах в 2024 году.

* - Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность