США могут включить дальнобойные ракеты ATACMS в следующий пакет помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Накануне стало известно, что американцы планируют доставить Киеву снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams.

В новый пакет военной помощи Киеву Вашингтон может включить дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает телеканал ABC после беседы с представителями Белого дома. В данный момент администрация президента принимает решение о целесообразности этой поставки.

«Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS», — говорится в сообщении.

Власти Соединенных Штатов Америки планируют решить этот вопрос в ближайшее время, но официально объявить могут и позже. Таким образом, получить ракеты Украина может как через несколько недель, так и через несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе.