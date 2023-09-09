Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР

Путин в поздравлении Ким Чен Ыну выразил надежду на сотрудничество КНДР и России

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Отношения между двумя странами строятся на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Владимир Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким (КНДР) Ким Чен Ына с 75-летием основания государства. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Российский лидер отметил, что не сомневается в том, что дружба между странами будет крепчать, а отношения будут развиваться во всех сферах.

Основание республики традиционно отметили военным парадом, который начался в полночь по местному времени.

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — цитирует российского президента сайт радиостанции.

Северная Корея образовалась 9 сентября 1948 года, ежегодно страна отмечает этот праздник. В этом году народные гуляния длятся уже несколько дней — сначала состоялся торжественный парад, а днем власти планируют устроить праздничный концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону.