В Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Пострадавшие приобретали еду через сервис «Самокат».

В Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой, которую заказывали на дом. Об этом сообщает РИА Новости. Заражение кишечной инфекцией зафиксировал Роспотребнадзор.

Пострадавшие приобретали еду у компании АО «Грин Бокс», которую получали через доставку сервиса «Самокат». В данный момент принято решение о приостановке деятельности компании.

«Незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц», — заявили в Роспотребнадзоре.

В АО «Грин Бокс» зафиксированы многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе посредством технологии приготовления. Жалобы также поступали на условия хранения и сроки годности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как съесть шаурму и не отравиться.