«Это было феерично»: Мики Бадалян рассказал о задержании и освобождении

Фото, видео: Telegram / Mika Badalyan / mikayelbad; 5-tv.ru

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По словам блогера, он не совершал никаких противозаконных действий.

Из-под стражи в Армении освобожден блогер Мики Бадалян и журналист Sputnik Армения Ашот Геворкян. Об этом сообщает местный Следственный Комитет. 5-tv.ru удалось связаться с ним, чтобы задать пару вопросов.

«Если откровенно, то я оказался не в то время, не в том месте. Но все это было использовано, чтобы довольно открыто передать очень четкий месседж о том, что я слишком много стал говорить», — ответил он.

Он отметил, что не имеет никакого отношения к противозаконным действиям.

«Это было феерично», — именно так Бадалян прокомментировал свое задержание.

Сначала его и команду положили на пол в гостинице, потом вывели на улицу, где также положили лицом к асфальту. Только через четыре часа после задержания его завели к начальнику СБ (Службы безопасности — Прим. ред.), где ему выдвинули обвинение в том, что кто-то у кого-то приобрел оружие.

«Мне сказали, что я слишком много говорю», —сказал блогер и добавил, что ему нечего боятся, ведь он не виновен.

На данный момент никаких обвинений против него больше нет. Он отметил, что, по словам следствия, против Ашота Геворкяна также ничего нет.

«Изначально сотрудники ведомства, которые это дело вели, сказали мне, что ни я, ни Ашот не имеем вообще никакого к этому отношения», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил о задержании блогера с пророссийской позицией. Также накануне посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ. Об этом сообщало российское диппредставительство. Представителю дружественной страны было вручено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана.