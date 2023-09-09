Путин дал совет молодому ученому по выбору жены

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Президент призвал исследователя и в работе, и в личной жизни не ограничивать себя стереотипами.

Президент РФ Владимир Путин дал совет молодому ученому по вопросу, не связанному с его профессией. Узнав, что исследователь занимается изучением нейтрино, а параллельно планирует семейную жизнь, глава государства призвал его искать жену, которая мыслит образами. Найти вторую половину, отметил он, не менее важно, чем сделать открытие.

Путин встретился с перспективными представителями научного сообщества из Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Выпускник филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове Максим Вялков побеседовал с президентом, а также рассказал ему о частице нейтрино.

Но вскоре разговор перешел в другое русло. Владимир Путин пожелал мужчине удачи в его исследованиях, а тот добавил, что не помешает удача и в поиске жены.

«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» — поинтересовался российский лидер.

На это Вялков заявил, что уже составил необходимую формулу — решил, спутница жизни должна быть архитектором. Считается, представители этой профессии могут вдохнуть в здание душу. По мнению ученого, эта любовь к искусству и понимание красоты Вселенной объединят его с избранницей. Жена будет чувствовать эту красоту так же, как чувствует ее физик или математик.

«Выбирайте человека, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — отметил президент, призвав и в работе, и в личной жизни не ограничивать себя стереотипами.

«Хорошо. Я учту, запишу», — сказал ученый.

«Нет-нет, это ваш выбор», — с улыбкой ответил глава государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, после открытия нового участка трассы М-12 «Восток» Владимир Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря. Местному храму президент подарил икону.