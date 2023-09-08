Путин объяснил, зачем Запад спровоцировал российско-украинский конфликт

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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По словам президента РФ, у страны есть недоброжелатели, которые спровоцировали противостояние между русскими и украинцами.

Конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями, в том числе и для того, чтобы ограничить развитие России. Об этом заявил президент Владимир Путин.

На встрече с молодыми учеными в Сарове глава государства вспомнил свой визит в город в 2014 году. По его словам, недоброжелатели России в то время делали первые шаги в попытках ограничить суверенитет страны.

«Спровоцировали еще этот конфликт на Украине, воспользовались этим. (…) Я думаю, что это вообще целенаправленно все делалось для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания развития России», — пояснил он.

Прежде Владимир Путин заявил, что украинский народ не является противником России. Он пояснил, что нужно показывать разную информация, которая необходима для того, чтобы не создавалось недопонимания, а было ясно, какие именно цели преследует Москва, и кто является основным противником.

С 24 февраля 2022 года проводится специальная военная операция (СВО) в Донбассе. По словам российского президента, таким образом Москва отреагировала на просьбу о военной помощи со стороны глав Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря.