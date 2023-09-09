Апельсины в России обновили рекорд по росту цен

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Подорожание составило 22,6%, за два месяца.

В конце августа цены на апельсины в России выросли на 21%. С учетом июля, когда подорожание составило 22,6%, за два месяца стоимость фруктов выросла на 71%, что стало рекордом с начала века для этого времени года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Прежде сравнимый месячный рост цен на апельсины демонстрировали в июле 2007 года, но тогда взлет выше 20% наблюдался только в течение 30 дней. По статистике, которая измеряется ежегодно, апельсины дорожают с августа по октябрь, однако даже в осенний период таких приростов не наблюдалось.

Цены на другие популярные фрукты никак не зависят от «апельсиновой тенденции». К примеру, бананы выросли в цене всего на 3,6%, груши — на 1,5%, а яблоки на 1,3%.

Не сообщается о причинах подобной динамики. В 2021 году Египет стал главным поставщиком апельсинов в Россию, на него приходилось почти половина объема денежных средств. Далее шли ЮАР и Турция, они вместе отвечали за 90% импорта. С 2022 года публикация внешнеторговой статистики остановлена, поэтому неизвестно, какие из поставщиков подняли цены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в России спрогнозировали падение цен на лосось.