Минюст включил вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* в реестр иноагентов

Фото: Instagram** / pfvolodya

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Список пополнили еще пять человек.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов музыканта и вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова*. В соответствующий список были включены еще пять человек, среди них — журналист Андрей Мальгин*, социолог Николай Митрохин* и общественный деятель Наталья Пелевина*. Публикация списка появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что все вышеперечисленные лица также распространяли недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой политике, а также о действиях Вооруженных сил РФ.

* — признан иноагентом в РФ

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.