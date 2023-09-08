«Я вам уже не сержант»: пленный ВСУ рассказал о совете командира бежать с поля боя

«КП»: командир ВСУ заявил, что он больше не сержант и распустил солдат

Фото: Reuters / RFE RL SERHII NUZHNENKO

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В результате украинские боевики приняли решение сдаться и вышли с поднятыми руками.

Пленный украинский боевик Валерий Мищенко рассказал KP.RU, как их командир распустил солдат прямо во время обстрела, при этом сказав фразу «я вам уже не сержант».

«Шли обстрелы. Старшим был сержант, но он не командовал. Во время обстрела он забрался в блиндаж и сказал: «Я вам уже не сержант, тикайте, больше я вам не командир», — рассказал военнопленный.

Мищенко сообщил, что их возили по школам, а потом отправили в окопы на бронемашинах. В результате они вышли с поднятыми вверх руками, сдаваясь армии России. По словам Мищенко, он никогда не был профессиональным военным, а разнорабочим, к мобилизации его склонили насильно.

Ранее 5-tv.ru сказал, что экс-чиновник из Украины заявил о невосполнимых потерях ВСУ после ударов армии России.