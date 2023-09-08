Владимир Путин подарил Дивеевскому монастырю икону

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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На память президенту РФ преподнесли сухарики в чугунке.

Президент России Владимир Путин приехал в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области, сообщает РИА Новости.

Во время визита глава государства побывал на службе. На память Путину подарили небольшую икону и сухарики в чугунке. В ответ он также преподнес монастырю Феодоровскую икону Божией Матери XVII века. После того, как президент посетил Дивеевский монастырь, он пообщался с местными, которые ждали его на улице.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором видно, как люди встретили президента аплодисментами и восторженными возгласами. Каждый хотел дотронуться до главы государства. Матушки и церковнослужители желали поговорить с ним, а также сделать фото или записать видео.