Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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Церковнослужители восторженно встретили главу государства.

В Нижегородской области президент РФ Владимир Путин остановил кортеж и вышел к людям у Дивеевского монастыря.

На видео, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru заметно, как люди встретили президента аплодисментами и восторженными возгласами. Каждый хотел притронуться к лидеру России. Матушки и церковнослужители желали поговорить с ним, а также сделать фото или записать видео с ним.

Прежде сообщалось, что Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток», по которому можно будет добраться от Москвы до Арзамаса. Трассу одновременно запустили в Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

Протяженность нового участка трассы составила 415 километров. Из них 77 километров проходят через шесть городских округов Подмосковья: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Это позволит в два раза сократить время в пути между городами.

Известно, что вся трасса М-12 от Москвы до Казани растянется до 810 километров. Завершить ее строительство планируется в декабре этого года, а трасса до Арзамаса открылась 8 сентября с опережением графика.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл участок трассы Москва — Казань.