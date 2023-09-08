Посол Армении Вагаршак Арутюнян вызван в МИД РФ

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Послу вручили ноту протеста.

Посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, сообщает российское диппредставительство. Представителю дружественной страны было вручено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Также Арутюняну вручили ноту протеста, в которой было указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Нацсобрания Армении.

За последнее время власти Армении совершили целый ряд недружественных шагов, которые вызывают озабоченность России. К ним относятся:

Также в МИД передали озабоченность фактом задержания блогера М. Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А. Геворкяна.

Тем не менее, несмотря на действия Еревана, в Москве уверены, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены. РФ будет продолжать прикладывать все возможные усилия для этого.

Ранее 5-tv.ru публиковал позицию России о задержании обозревателя Геворкяна.