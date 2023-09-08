Посол Армении Вагаршак Арутюнян вызван в МИД РФ
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Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Послу вручили ноту протеста.
Посол Армении Вагаршак Арутюнян был вызван в МИД РФ, сообщает российское диппредставительство. Представителю дружественной страны было вручено жесткое представление на фоне недружественных действий Еревана. Также Арутюняну вручили ноту протеста, в которой было указано на неприемлемость оскорбительных высказываний председателя Нацсобрания Армении.
За последнее время власти Армении совершили целый ряд недружественных шагов, которые вызывают озабоченность России. К ним относятся:
- запуск процесса ратификации Римского статута МУС;
- поездка в Киев супруги премьер-министра A. В. Акопян с передачей гумпомощи киевскому режиму;
- проведение на армянской территории военных учений с участием США.
Также в МИД передали озабоченность фактом задержания блогера М. Бадаляна и обозревателя радио «Sputnik Армения» А. Геворкяна.
Тем не менее, несмотря на действия Еревана, в Москве уверены, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены. РФ будет продолжать прикладывать все возможные усилия для этого.
Ранее 5-tv.ru публиковал позицию России о задержании обозревателя Геворкяна.