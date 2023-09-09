«Необходимо менять обстановку»: как совместить личную жизнь и воспитание детей

Психопедагог Исакова рассказала, как совместить личную жизнь и заботу о ребенке

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Важно научиться расставлять приоритеты. Но как это сделать?

Каждому родителю важно отдыхать от своих детей. Психопедагог и эксперт по раннему развитию Ксения Исакова сообщила изданию 7Дней.ru, как разделять личную жизнь и воспитание детей.

«Взрослым просто необходимо менять обстановку. Иметь свои хобби, ходить развлекаться и общаться с друзьями для того, чтобы, как минимум, не сойти с ума, находясь в одной и той же рутине», — сказала специалист.

Она отметила, что в идеале даже люди с детьми должны наполнять себя позитивной энергией и хорошим настроением. Так они смогут передавать положительные эмоции ребенку, а не срывать на нем злость.

Для того, чтобы уделять время разным сферам жизни, нужно научиться выстраивать между ними баланс. В этом вопросе психопедагог выделила несколько основных пунктов.

Расставление приоритетов

Для начала нужно научиться расставлять приоритеты. Специалист подчеркнула, что когда ребенок находится в добром здравие, то можно уделить время себе и даже отправиться в путешествие со своей второй половинкой.

Психопедагог отметила, что даже при заботе о ребенке необходимо помнить про другие сферы жизни. Нельзя исчезать из общества. И тем более прекращать общаться с друзьями из-за ребенка. Жизненные приоритеты могут и должны меняться в зависимости от ситуации.

Тайм-менеджмент

Нужно грамотно выстраивать время, чтобы успевать уделять время ребенку и выбраться в свет. Для этого надо найти отвлекающие факторы. Это могут быть сериалы, родительские беседы, разные ток-шоу и так далее.

Важно, научиться планировать время. Можно выписать все дела, распределив их по пунктам. Это поможет понять, какие дела — срочные, а какие — могут подождать.

Психопедагог отметила, что детям важно не количество времени, которое им уделяет родитель, а качество. Условно, вы должны быть вовлечены в процесс общения с ребенком, а не просто присутствовать рядом с ним. Тогда сыну или дочери хватит и 30 минут в сутки с родителями.

Также семья может распределять между собой обязанности по дому, чтобы получить больше свободного времени.

Специалист отметила, что родители с гиперопекой часто сталкиваются с синдромом опустевшего гнезда. Уже в четыре года малыш может нуждаться в помощи мамы и папы по минимуму. А в 11 лет ему и вовсе перестанут быть интересны родители.

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