Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Сторона противника потеряла до 215 боевиков.

Российские подразделения Южной группировки войск на донецком направлении на последние сутки отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего сторона противника потеряла до 215 боевиков. Об этом в ходе пресс-конфенции заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе взаимодействия с авицией и артиллерией отразили 12 атак подразделений третей штурмовой, 77-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Андреевка, Артемовск, Орехово-Василевка и Веселое Донецкой Народной Республики (ДНР).

Более того, в ходе проведения военных действий украинская сторона потеряла четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицу Д-20, а также лишилась противотанкового орудия «Рапира» и станции радиоэлектронной борьбы с беспилотниками «Буковель-AD».

Военнослужащие армии России в районе Авдеевки в ДНР уничтожили командно-наблюдательный пункт 110-й механизированной бригады ВСУ. А в районе населенного пункта Новодонецкое удалось ликвидировать полевой склад боеприпасов одного из украинских подразделений.

Также отмечается, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин в начале прошлого года.

Тогда российский лидер заявил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили еще один танк Challenger 2 в зоне СВО.