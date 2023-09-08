«Ожидаемый, конечно»: Гавр из Comedy Сlub станет отцом в пятый раз

Анастасия Панкова 12 0

Комик Гавр станет отцом в пятый раз

«Ожидаемый, конечно»: Гавр из Comedy Сlub станет отцом в пятый раз

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что известно о грядущем пополнении в семье звезды?

Резидент Comedy Club Гавриил Гордеев с супругой Ириной станут родителями в пятый раз. Об этом сообщает StarHit

«Ожидаемый, конечно. Через пару месяцев (будут роды - Прим. ред.)», — призналась жена звезды.

Супруга комика также отметила, что их старшие дети не будут ревновать родителей к малышу. Им сейчас 19 и 12 лет, а также четыре и два года.

Гордеева поделилась, что ей без разницы, какого пола будет ребенок. Делая прогнозы на будущее, она сообщила, что их старший сын, как и когда-то отец, может поступить в РУДН - Ирина назвала его «очень разносторонним».

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Любовь Успенская шокировала неожиданным заявлением о беременности дочери. Так, ее 33-летняя наследница Татьяна Плаксина якобы станет матерью раньше, чем «через девять месяцев». На светском мероприятии Успенская заявила, что «они готовятся», положив при этом руку на живот дочери.

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