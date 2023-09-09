«Просит воспринимать себя»: почему Портман эпатирует нарядами после развода

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Голливудская звезда «выгуляла» на публике короткую юбку — нормально ли это?

Недавно мир взбудоражила новость о том, что Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье разводятся после 11 лет брака. Звезда посетила конференцию по устойчивой стабильности IAA Mobility в Мюнхене без обручального кольца и в короткой юбке.

Таким образом она показала всему миру, что проблемы в личной жизни не отразились на ее красоте. Напомним, что 42-летняя знаменитость ушла от супруга из-за измены.

Но, кажется, она успела смириться со статусом одинокой красавицы. Наряд выгодно подчеркнул ее достоинства, а именно — длинные стройные ноги.

Психолог Андрей Зберовский объяснил 5-tv.ru, что актрисе всего 42 года. Она — молодая женщина, которая выходит из личностного и семейного кризиса, подчеркивая, что по-прежнему пребывает в хорошей форме.

«Она просит воспринимать себя именно как девушку, а не как известную личность в мире кино, не как мать ребенка или как-то еще. <…> Короткость юбки максимально акцентирует внимание на самопрезентацию человека», — говорит он.

Портман показывает общественности, что она готова к новым отношениям и конкуренции среди других женщин, убежден специалист.

«Потому что любая женщина пытается конкурировать с окружающими девушками и пытается поднять самооценку, чтобы доказать, что она по-прежнему хороша, молода и это совершенно правильная стратегия. После развода важно идти в мир, к людям, продолжать подчеркивать свою женственность или мужественность в зависимости от пола и, конечно же, важно, чтобы поиск нового партнера не затянулся на многие годы», — объясняет психолог.

По мнению Зберовского, если поиск нового объекта чувств займет долгие годы, то это будет чревато тем, что начнут развиваться депрессивные состояния. Поэтому быстрый развод, короткая юбка и активное общение с людьми — это наиболее правильная женская стратегия, когда женщине за 40, и она спешит наполнить жизнь интересными вещами.

«Портман поступает правильно. Сыграв много раз роковые роли в кино, она сейчас играет совершенно правильную роль в своей жизни», — подытожил Зберовский.

Портман познакомилась с Мильпье на съемках фильма «Черный лебедь», где он был занят как хореограф. В 2010 году за роль в этой картине она получила премию «Оскар».

Через пару лет влюбленные сыграли свадьбу, пригласив только самых близких друзей и родственников. К тому времени у них уже был ребенок — сын Алеф.

В 2017-м пара стала родителями во второй раз. В семье родилась девочка, которой дали имя Амалия.

По данным СМИ, Мильпье изменил Портман с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. Бывшие партнеры пытались разобраться в отношениях, но тщетно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж-изменник заставил Портман рыдать на людях.