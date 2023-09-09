Гарантия счастливой старости: как в России выйти на пенсию в 50 лет

Экономист Финогенова: в 50 лет на пенсию может выйти мать с пятью детьми

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Для некоторых категорий граждан есть особые привилегии.

Многодетные родители могут не только раньше выйти на песню, но и получить средства материнского капитала. Специалисты в области трудового законодательства объяснили изданию aif.ru, какие еще гарантии положены таким семьям.

По словам эксперта по трудовым спорам Андрея Чирука, в контексте трудовых гарантий многодетными считаются семьи с тремя и более детьми, при этом младшему должно быть менее 14 лет. Таким родителям нельзя отказать в принятии на работу по причине наличия детей, привлечь к труду в ночное время или выходные дни, а также отправлять в командировки.

Все это возможно только при письменном согласии самих сотрудников. Также мать и отец имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

А если один из детей младше трех лет, должен отсутствовать испытательный срок. Кроме того, как отмечает специалист, молодых родителей не могут уволить, кроме ситуации, когда организация ликвидируется.

Что касается пенсионных льгот, как рассказала доктор экономических наук Юлия Финогенова, чтобы их получить, многодетная мать должна проработать не менее 15 лет и не быть лишена родительских прав.

«Многодетные матери с 2021 года делятся на две категории: на тех, кто проработал законодательно установленный период в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, и тех — кто жил в остальных регионах», — объясняет специалист.

В первом случае многодетная мама может выйти на пенсию в 50 лет, но только проработав в тяжелых условиях не менее 12 лет и имея общий трудовой стаж не менее 20 лет, говорит Финогенова. А для жительниц остальных регионов России ранний выход на пенсию будет зависеть от количества детей.

Если женщина воспитала пятерых и более детей, то отправится на заслуженный отдых в 50 лет, если четырех — в 56, а если трех — в 57. Кроме того, почти ежегодно увеличивается сумма материнского капитала.

Так, с 1 февраля 2024 года она будет составлять 756 тысяч рублей на первого ребенка и один миллион — на второго и последующих. Стоит отметить, что, помимо федеральных, в каждом регионе есть еще и местные выплаты.

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