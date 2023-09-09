«Другая модель ведения бизнеса»: что ждет микрофинансовые организации в России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Личный архив Алексея Зубец; 5-tv.ru

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Ждать ли россиянам запрета на микрозаймы и когда?

В Москве завершился судебный процесс с участием генерального директора крупной микрофинансовой компании и ее учредителя. Владельцев организации обвиняли в особо крупном мошенничестве по ста эпизодам.

Эксклюзивно для 5-tv.ru Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований финансового университета при Правительстве РФ объяснил, что ждет микрофинансовые организации в ближайшем будущем и скажется ли обострение ситуации на доверии россиян в будущем.

По словам эксперта, говорить о конце существования микрозаймов как факта преждевременно, ведь в «задирании» процентов кроется суть таких контор. Главное для микрозаймов — избегать бандитизма и разбоя.

«Проблема микрофинансовых организаций кроется в том, что они занимаются ростовщичеством, когда при маленьких суммах начисляются очень высокие проценты. Банки и микрозаймы отличаются разными подходами в ведении бизнеса. Банк работает на более крупных суммах и на низких рисках, то есть, уровень невозврата кредита в банке низкий. Если он превышает определенную величину, то банк просто отказывает в предоставлении кредита», — прояснил он.

По словам спикера, компании-кредиторы вынуждены идти на определенный риск в надежде получить дивиденды.

«Банк работает на более крупных суммах и на низких рисках. Если уровень риска превышает определенную величину, то банк просто отказывает в предоставлении кредита. Микрофинансовая организация работает на низких суммах и высоких уровнях риска для того, чтобы компенсировать высокий доход. Они берут высокий процент. Это другая модель ведения бизнеса. Нормальные банки в этих условиях не работают: для них невозврат кредита это ЧП», — объяснил он.

Стремительное закрытие микрокредитных организаций неизменно повлечет за собой финансовые проблемы у малообеспеченных слоев населения, поскольку им просто негде будет взять деньги, объяснил Зубец.

«Говорить о том, что их закроют, я бы не стал: их небольшое количество осталось. К тому же, ЦБ блюдет их работу. На сегодня я не вижу оснований для того, чтобы их закрывать», — подытожил он.

Если худший сценарий все же состоится, и микрофинансовые организации закроют, в стране можно будет ожидать резкого роста числа преступных группировок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге вежливый грабитель обчистил микрофинансовую организацию.