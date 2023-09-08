С музыкой и танцами: Лавров прилетел в Нью-Дели на саммит G20
Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Дели на саммит G20
Фото, видео: Reuters / AMIT DAVE; 5-tv.ru
Российского министра встретили с почетом и национальным колоритом.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Нью-Дели в Индию для того, чтобы представить нашу страну на саммите «Большой двадцатки». Представителя российской власти встретили с музыкой и танцами.
Прежде Лавров посетил Бангладеш, где провел рабочую встречу с премьер-министром этой южноазиатской страны Шейх Хасиной.
Визит главы российского МИДа в Дакку стал частью его большого турне по Юго-Восточной Азии. Ранее он принял участие в Восточноазиатском саммите в Индонезии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сообщал, что американская сторона считает, что президент Украины Владимир Зеленский обязан посетить саммит G20 в Индии. Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что украинский лидер должен выступить на конференции, так как, по его словам, безустанно только и занимается тем, что вовлекает президентов различных стран в разработку «идеального мира».