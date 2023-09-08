Навсегда в наших сердцах: в России вспоминают жертв блокады Ленинграда

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ровно 82 года назад вокруг города на Неве замкнулось вражеское кольцо.

Сегодня в Петербурге вспоминают жертв блокады. Ровно 82 года назад вокруг города на Неве замкнулось вражеское кольцо и начался отсчет самых страшных в истории Ленинграда 900 дней и ночей.

Памятные мероприятия проходят на Пискаревском мемориальном кладбище, а также у Музея обороны и блокады. Цветы возложили к мемориальной доске Героизму и мужеству ленинградцев на Невском проспекте.

Голод и обстрелы привели к гибели более миллиона горожан. В октябре прошлого года суд признал блокаду Ленинграда геноцидом, военным преступлением и преступлением против человечности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Таганроге отметили 80-летие освобождения от фашистских захватчиков.