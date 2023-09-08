«Был очень уставшим»: что происходило с Виктором Трухиным перед исчезновением

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; Telegram / Sonya / sonyalubina; 5-tv.ru

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Ученый перестал выходить на связь после 4 сентября. В этот день его уволили из Санкт-Петербургского НИИ. Но что могло произойти накануне?

Перед исчезновением бывший директор Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктор Трухин был очень уставшим. Подробностями пропажи ученого с 5-tv.ru поделилась его дочь Софья.

Она виделась с отцом 3 сентября в Москве, после чего поддерживала связь через мессенджеры. Но уже на следующий день он перестал отвечать на сообщения, хотя онлайн еще появлялся.

«На телефон больше не отвечал. Он был очень уставшим от большого количества работы, которую осуществляет», — рассказала Софья.

Виктор Трухин, по словам дочери, всегда занимался работой: его нельзя было увидеть без телефонов, которых у директора было несколько, и практически никогда не отдыхал. Поэтому версию о том, что он мог отправиться куда-то на отдых, семья не рассматривает.

«4 сентября он должен был работать. С тех пор на сообщения мне не отвечал», — отметила Софья.

Виктор Трухин перестал выходить на связь после 4 сентября, лично его видели вечером накануне. О пропаже в полицию заявила его дочь. Сейчас родственники совместно с полицией активно занимаются поисками.

В СМИ появилась информация, что директора уволили якобы по итогам антикоррупционной проверки. Однако его дочь Софья заявила, что проверка фактически не завершена, а увольнение было по обычной статье, предусматривающей расторжение договора.

Ранее 5-tv.ru публиковал последнее письмо пропавшего Виктора Трухина.