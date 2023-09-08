«Нельзя требовать»: какой удар начало учебного года наносит по детям

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Melnikov

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Необходимо заранее приучить чадо соблюдать режим сна, физической активности и правильного питания.

У школьников, начиная со средних классов, в начале учебного года растет стресс, который проявляется в виде апатии и раздражительности. Об этом изданию Газета.ру сообщила педагог-психолог Марина Завадская.

При этом дети младшего возраста могут стать рассеянными и плаксивыми. У них также резко повышается утомляемость в этот учебный период.

По мнению Завадской, ухудшение психоэмоционального состояния детей — признак всплеска стресса, вызванного началом учебного года и связанным с изменениями в режиме. Поэтому родителям нужно постараться быть мягче и внимательнее, чем обычно, советует она.

«Нельзя сразу же требовать от ребенка идеальной собранности и успеваемости, лучше постараться его разгрузить — при возможности не оставлять первое время на продленку, начинать ходить в кружки и секции ближе к середине или концу сентября, а не сразу. Переход от каникул к интенсивному учебному режиму должен быть мягким», — подчеркивает педагог.

В пятом классе происходит множество изменений: например, уроки начинают задавать на конец недели или начало следующей. Появляются разные учителя по каждому предмету вместо одного.

Да и количество дисциплин просто-напросто увеличивается. К тому же появляется больше свободы и самостоятельности, потому что родители все реже контролируют ключевые учебные процессы.

Вместе с этим увеличивается и ответственность. При этом в силу отсутствия необходимого жизненного опыта, поддержки на самом деле требуется только больше.

Для урегулирования проблемы и снижения стресса психолог рекомендует больше беседовать с ребенком о нем самом и при любой возможности поддерживать и активно уделять внимание его эмоциональному состоянию, проявляя любовь и заботу. Необходимо приучить чадо соблюдать режим сна, физической активности и правильного питания.

«Если ребенок привык за летние месяцы ложиться поздно, стоит постепенно сдвигать время отбоя на более раннее. Рацион должен включать продукты, которые содержат магний, лютеин, холин и другие полезные для работы мозга элементы. Для этого в рацион необходимо включить орехи, какао, гречку, молоко, яйца, рыбу и печеный картофель», — отметила Завадская.

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