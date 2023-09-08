До 100%: каким категориям школьников положена компенсация за проезд

Юрист Пшеничникова: сироты и инвалиды имеют право на 100% компенсацию за проезд

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

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Кто по закону может претендовать на льготы?

Учащиеся школ могут претендовать на компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте. Об этом изданию URA.RU рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова.

По словам специалиста, эта компенсация возмещается по-разному, например, в виде скидки на проездной билет или в фиксированном денежном эквиваленте. Кроме того, проезд может быть и совершенно бесплатным. Все зависит от категории школьника, которому она положена, и его места проживания.

«Например, школьники имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте в Москве. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, а также учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающиеся по очной форме обучения», — сообщает юрист.

Также на компенсацию влияет социальный статус семьи ребенка. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 100%-ю скидку. Это же касается и детей-инвалидов.

А многодетные семьи могут претендовать на скидку до 50%. Чтобы получить льготы, Пшеничникова советует обращаться в местный отдел образования или соцзащиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что профессор-экономист рассказала россиянам о «льготных» путешествиях.