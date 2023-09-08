Врио губернатора Херсонской области Сальдо проголосовал на выборах в Госдуму
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Политик отметился на избирательном участке в Счастливцево.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Чиновник посетил избирательный участок в Счастливцево, сообщил корреспондент «Известий» с места событий.
Уточняется, что свой голос Сальдо отдал, используя бумажный бюллетень и привычные урны для анкет. Уже после индивидуального голосования Сальдо вышел к журналистам, чтобы зафиксировать факт своего появления. Раскрывать фамилию своих кандидатов он не стал.
«Голосовать за первый созыв всегда интересно. Это начало возрождения новой эпохи в истории Херсонской области и Российской Федерации», — подметил он уже после процедуры голосования.
В регионе стартовал первый день голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19. Все участки начали свою работу в 8 часов утра. Голосование будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве стартовали выборы мэра.