Врио губернатора Херсонской области Сальдо проголосовал на выборах в Госдуму

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Политик отметился на избирательном участке в Счастливцево.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Чиновник посетил избирательный участок в Счастливцево, сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Уточняется, что свой голос Сальдо отдал, используя бумажный бюллетень и привычные урны для анкет. Уже после индивидуального голосования Сальдо вышел к журналистам, чтобы зафиксировать факт своего появления. Раскрывать фамилию своих кандидатов он не стал.

«Голосовать за первый созыв всегда интересно. Это начало возрождения новой эпохи в истории Херсонской области и Российской Федерации», — подметил он уже после процедуры голосования.

В регионе стартовал первый день голосования на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ восьмого созыва по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19. Все участки начали свою работу в 8 часов утра. Голосование будет проходить в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве стартовали выборы мэра.