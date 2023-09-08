«Угодить хозяевам»: к чему приведет на Украине дело против Коломойского

Фото, видео: STR / ТАСС; Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

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Олигарха подозревают в присвоении 250 миллионов долларов.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило бизнесмену Игорю Коломойскому обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. Всего фигурантами дела стали шесть человек.

По версии следствия, все подельники предпринимателя состояли в организованной группе. Они, как утверждается, завладели средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен (почти 250 миллионов долларов).

Политолог Антон Бредихин объяснил 5-tv.ru, может ли президент Украины Владимир Зеленский искать «козлов отпущения», чтобы полностью обелить свою репутацию перед Западом. По мнению эксперта, Коломойский мог не украсть, а взять эти средства в качестве компенсации за отобранные у него активы.

«Для Зеленского Коломойский более, чем знаковая фигура. Это тот человек, который выдвинул его в большую политику, тот человек, которому Зеленский обязан своим президентством. Что важно — именно в условиях, когда Коломойский начал возвращать свои активы, когда смог вернуться на Украину, у него начались большие проблемы в США. Здесь Зеленский, видимо, пошел ва-банк, решив угодить своим американским хозяевам, таким образом, скрыв от партнеров все отношения. Коломойский для Зеленского без преувеличения — все», — говорит специалист.

Бредихин добавил, что отсутствие Коломойского в медиапространстве открывает Зеленскому возможность обелить себя в глазах Запада.

«Если раньше были предприняты попытки Коломойского убрать и спасти от санкций, то сейчас Зеленский принял решение свалить все на него и сделать из него козла отпущения, попутно получив за это некоторые дивиденды. Если бы не вмешательство Вашингтона, Коломойский так и продолжал бы проворачивать свои „черные“ и „белые“ схемы», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем именно украинцы обвиняют олигарха Коломойского.