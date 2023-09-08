На «лицо» ужасные, добрые внутри? Дочь Глюк’оZы показала своих необычных питомцев

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Девушка рассказала, как ухаживает за своими любимцами.

Дочь певицы Глюк’оZы, 16-летняя Лидия опубликовала в своем канале снимки с питомцами, которые живут у нее дома. Оказывается, у подростка достаточно необычные любимцы — это змея и большой паук.

По словам девушки, паук — это самка птицееда, которую Лидия уже представляла публике год назад, отмечают dni.ru. Тогда она сидела на ее шеке. Сейчас же в кадре членистоногое спокойно сидит у подростка на ладони, а та тянется к ней губами, будто хочет поцеловать.

Стоит отметить, что большой опасности в этом нет: птицеед, хоть и является ядовитым, но для человека его токсин не опасен.

Что касается змеи, Лидия рассказала, как забоится о своем питомце, например, меняет мох и воду для "Шарфа" - так зовут змею.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лидия хочет сбежать из дома, при этом девушка призналась, что хочет жить отдельно от родителей. В чем причина такого желания?