Сотрудники МВД задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Пресс-служба МВД РФ; 5-tv.ru

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Преступники были ранее судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

Сотрудники МВД России задержали лидеров преступной неонацистской группировки «Белая масть», которое связано с запрещенным в РФ террористическим движением. Как сообщили в пресс-службе ведомства, злоумышленники тесно взаимодействовали с зарубежными кураторами и готовились, предварительно, к серии тяжких преступлений на территории России.

«По предварительной информации, участники группировки готовили совершение на территории Российской Федерации серии тяжких преступлений, направленных, в том числе, против интересов страны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступники проживали в разных субъектах страны. Удалось установить, что все причастные ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления экстремистской и общеуголовной направленности.

При обысках у злоумышленников нашли нацистскую символику и литературу, а также холодное и огнестрельное оружие и боеприпасы. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, они заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала подозреваемого в подготовке железнодорожной диверсии в Крыму.