Фото, видео: © РИА Новости / Ольга Ландер; 5-tv.ru

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В 1943 году Донецк был полностью освобожден от нацистских захватчиков.

Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса. В своем поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, президент назвал регион многовековым оплотом России.

«В этот день 80 лет назад был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный, непокоренный Донбасс. Многовековой оплот России, земля тружеников, воинов, богатый и щедрый край», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Германия делала все, чтобы завладеть донецкими степями, но отважные бойцы Красной армии не дали немцам заполучить ни кусочка земли.

Министерство обороны России к памятной дате запустило мультимедийный раздел под названием «И вновь забилось сердце Донбасса». Там опубликованы уникальные архивные документы — оперативные сводки, журналы боевых действий и наградные листы, которые описывают подвиги советских воинов.

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