«Алые паруса» претендуют на престижную премию Достижения. рф

Фото, видео: 5-tv.ru

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На этот раз праздник всех выпускников вышел в лидеры голосования выдающихся проектов нашей страны.

«Алые паруса» могут снова войти в историю. На этот раз праздник всех выпускников вышел в лидеры голосования выдающихся проектов нашей страны.

Оно проходит на сайте Достижения.рф. Сейчас у яркого шоу уже больше 14 тысяч голосов — и цифра не окончательная.

В этом году представление прошло с особым размахом. Вживую это увидели почти 70 тысяч выпускников, а трансляцию смотрели миллионы людей по всему миру.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Достижения.рф — это проект, который объединяет достижения современной России. Сайт проекта собирает самые значимые события — выдающиеся результаты и рекорды, которых удается добиться Отечеству. Портал освещает не только проекты федерального уровня, но и достижения субъектов.