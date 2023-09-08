«Чтобы проблемы остались в прошлом»: как идет газификация Омской области

Несколько тысяч жителей Омской области получили доступ к природному газу

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В регионе завершили строительство распределительной станции и газопровода.

Несколько тысяч жителей Омской области получили доступ к природному газу. В регионе завершили строительство распределительной станции и газопровода.

Его протяженность — 50 километров. К установкам сразу подключат 12 тысяч домов и квартир — в первую очередь, из областного центра и южной части региона.

И это лишь часть большой программы газификации. В ближайшие два года голубое топливо придет еще в несколько районов области.

«Переоценить, на самом деле, и недооценивать, сложно. Здесь мы расширяем очень сильно градостроительный потенциал в целом нашего города Омска. Более 30 тысяч домовладений планируем от ГРС-29 в перспективе подключать. До конца года только тысячи домовладений получат газ», — отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«Нам нужно газифицировать всю Омскую область, дойти до 100%-й технически возможной газификации Омской области. Очень важно до 2025 года дойти до северян, до Тевриза, чтобы их проблемы остались в прошлом. Это наша основная задача», — говорит зампред ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Некоторым категориям граждан власти компенсируют расходы на подведение газа к приусадебным участкам: людям останется приобрести только специальное оборудование и завести коммуникации в дом. На реализацию программы выделено более 20 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне подали рекордно много заявок на газификацию после ее удешевления.