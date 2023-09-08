Насыщенный график: Лавров встретился с премьером Бангладеш Хасиной
Глава МИД РФ Лавров провел встречу с премьером Бангладеш Хасиной
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Визит дипломата в Дакку стал частью его большого турне по Юго-Восточной Азии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в столице Бангладеш Дакке провел рабочую встречу с премьер-министром этой южноазиатской страны Шейх Хасиной.
Визит главы российского МИДа в Дакку стал частью его большого турне по Юго-Восточной Азии. Ранее он принял участие в Восточноазиатском саммите в Индонезии.
А дальше дипломат отправится в столицу Индии. Там он будет представлять нашу страну на саммите «Большой двадцатки».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США считают, что президент Украины Владимир Зеленский обязан посетить саммит G20 в Индии. Советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что украинский лидер должен выступить на конференции, так как, по его словам, безустанно только и занимается тем, что вовлекает президентов различных стран в разработку «идеального мира».