Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Нестора из Новосибирска

Фото, видео: 5-tv.ru

Операцию, которая поможет мальчику жить, проведут в январе.

Сегодня мы говорим спасибо всем, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел»! Накануне мы рассказали историю о двухлетнем Несторе.

У мальчика — врожденный порок сердца. Ему нельзя переутомляться — любая физическая нагрузка заканчивается одышкой. Чтобы спасти Нестора, нужна одна из самых дорогостоящих операций. Нам с вами нужно было собрать два с половиной миллиона рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — это сделать удалось. За сутки вы перечислили три миллиона 469 тысяч 294 рублей. Большое вам спасибо!