Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП девочек-велосипедисток

Пострадавшие в ДТП девочки-велосипедистки — в состоянии средней степени тяжести

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области / prok_lenobl

Читайте нас в: Дзен Новости

Шестерых пострадавших перевели в другие медучреждения.

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга опубликовал свежую информацию о состоянии девочек-велосипедисток, которых сбил грузовик на трассе под Санкт-Петребургом.

Трое пострадавших детей были переведены из областных больниц в городские больницы Санкт-Петербурга. Две жертвы аварии — в детскую больницу № 2 Марии Магдалины. Еще одну несовершеннолетнюю перевели в центр высоких технологий им. Раухфуса.

«К пострадавшим начали приезжать родители. Девочки находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Предварительно ситуация развивалась так: девочки выехали из Сестрорецка. На трассе «Скандинавия» под Выборгом они попали в ДТП: грузовик наехал на легковушку, которая сопровождала школьниц.

После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем.

Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер. Одну девочку успешно прооперировали после аварии.