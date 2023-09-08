«Начало фильма ужасов»: яйцо неизвестного существа нашли на дне Тихого океана

Фото: www.globallookpress.com / WaterFrame

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Представляет ли неизвестное существо опасность для исследователей?

Исследователи обнаружили на дне Тихого океана необычный шар золотистого цвета. По форме он напоминает яйцо, которое могло отложить неизученное морское существо, пишет The Guardian.

По словам ученых, внешнее и внутреннее устройство объекта не позволяет на 100% утверждать о его происхождении. Снаружи яйцо покрыто неким покровом нетипичного для яйца цвета. На ощупь оно похоже на кожу, но отличается от нее особой плотностью. Наличие отверстия с одной из сторон позволяет предположить, что из яйца кто-то вылупился или же внутрь мог проникнуть хищник.

«Я надеюсь, что когда мы туда сунемся целиком, ничто не решит вырваться наружу <…> Это похоже на начало фильма ужасов», — поделился своими опасениями один из ученых.

Гладкий объект океанологи нашли на глубине около двух миль подводной лодкой-исследователем с дистанционным управлением, сообщают журналисты. Ничего похожего ранее ученые, по их собственному признанию, ранее не видели. Сейчас находку исследуют с помощью различных тестов ДНК. Помимо версии с яйцом неизвестного происхождения, исследователи также предположили, что находка может быть остатками морской губки.

В России, в свою очередь, уже успели предположить, что яйцо на самом деле является раковиной. Его цвет обусловлен «материалом изготовления»: оболочка, предположительно, состоит из пирита или грейгита, объяснил профессор МГУ Андрей Журавлев.

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