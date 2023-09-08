В Великобритании заявили о планах установить слежку за РФ в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Премьер страны сообщил, что Лондон будет указывать Москве на «тревожные знаки».

Разведка Великобритании планирует установить слежку за Россией в водах Черного моря. Об этом публично сообщил премьер-министр государства Риши Сунак. В пресс-релизе, опубликованном на сайте британского правительства, он отметил, что в рамках этих операций по наблюдению самолеты Королевских ВВС намерены совершать полеты над районом якобы для того, чтобы «удержать Россию от нанесения незаконных ударов».

«Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Черном море», — сказано в документе.

Согласно пресс-релизу, представители спецслужб Великобритании помимо слежки будут «указывать России на тревожные признаки». Отмечается, что целью программы разведки является предупреждение проблем с грузовыми судами, которые могут возникнуть после выхода России из зерновой сделки.

Запад, и это показывает инициатива Лондона, всерьез обеспокоен решением Москвы и продолжает настаивать на возобновлении сделки. Россию даже называют виновницей голода в бедных странах. Ранее 5-tv.ru разбирался, почему это происходит и кто на самом деле является хозяином украинского зерна.